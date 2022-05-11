Всего на собственные нужды два брата успели потратить более 2 млн грн.

На Тернопольщине задержали псевдоволонтеров, которые" шиковали " на полученные от людей средства. Они покупали себе автомобили, предметы роскоши и валюту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры, два брата, уроженцы Тернопольской области, с началом полномасштабной войны объявили сбор средств на автомобили, которые впоследствии обещали передать Вооруженным силам Украины.

За это время были собраны миллионы гривень, за которые злоумышленники приобрели иностранную валюту, автомобили премиум-класса, мобильные телефоны последних моделей.

В частности, приобрели для личного использования автомобили Range Rover и Audi Q5, а также мобильные телефоны IPhone 13 ProMax и другие материальные ценности на общую сумму более 2 млн грн.

При этом они регулярно отчитывались в соцсетях о передаче помощи военным.

Как сообщили в полиции, частично за собранные средства подозреваемые таки покупали необходимые для бойцов вещи. Однако люди отметили, что семья за время войны приобрела для собственного пользования несколько иномарок, бытовую технику и планировала купить дом.

В ходе обысков, проведенных в квартирах волонтеров, обнаружили внедорожники, дорогие мобильные телефоны, павербанки, тепловизоры, дроны, бронежилеты, планшеты, аптечки, бытовую технику.

У подозреваемых изъяли 34 тыс. долларов, почти 7 тыс. евро, свыше 2 тыс. фунтов стерлингов и более 200 тыс. грн.

Организатора и его брата задержали сотрудники полиции Тернопольщины совместно с бойцами подразделения тактико-оперативного реагирования.

Решается вопрос об объявлении им подозрения в соответствии с ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, или во время чрезвычайного или военного положения).

Также следствие даст оценку действиям знакомых и родственников задержанных, которые тоже были привлечены к мошеннической схеме по присвоению предоставленных людьми средств.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей и наложения ареста на изъятое во время обысков имущество.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Житомирщине мошенник потратил 60 тысяч гривень волонтерской помощи на развлечения.

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