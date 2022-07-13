Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Киеве работу подпольной типографии, где подделывали справки о непригодности к военной службе.
Об этом говорится в сообщении в Telegram- канале Службы.
"В результате следственно-оперативных действий нейтрализована преступная группа, которая занималась незаконной переправкой за границу украинских граждан призывного возраста. Злоумышленники предлагали своим клиентам поддельные удостоверения военнообязанных и справки о непригодности к военной службе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что для серийного изготовления подделок участники схемы использовали типографский цех аффилированной коммерческой структуры.
Пакет фальшивых документов они оценивали в сумме от 800 до 2 тыс. долларов, в зависимости от сроков оформления.
"Установлено, что противоправную деятельность организовали двое жителей столицы. Для поиска клиентов они создали специализированную интернет-платформу, где предлагали свои "услуги". Расчет за них получали на собственные банковские карты, а подделки отправляли "заказчикам" через сервисы почтовой связи", - рассказали в СБУ.
Обоим организаторам схемы сообщено о подозрении.
Напомним, в Украине продолжается мобилизация населения в связи с введенным военным положением из-за полномасштабного вторжения России. А уже с 1 октября 2022 года женщин определенных специальностей будут ставить на воинский учет.
Напомним, в Минобороны заявляли, что мобилизация в Украине продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.