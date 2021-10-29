Жуткая авария обрастает новыми подробностями.

На Тернопольщине произошло "мистическое" ДТП - ночью на пустой дороге водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением и слетел в кювет, сам он почти не получил повреждений. В аварии погибли двое - 30-летний мужчина и 22-летняя невеста водителя.

На момент ДТП водитель был пьян, однако его друзья не могут поверить в трагедию, сообщает "Обозреватель".

Так, 24 октября в 1:14 на трассе Стрый-Изварино, возле села Шибалин в Тернопольской области, мужчина на автомобиле Mitsubishi Galant не справился с управлением и врезался в электроопору, после чего машина слетела в кювет. На момент аварии в авто было четыре человека - 30-летний водитель (Тарас Голубков) и трое пассажиров. Все они - жители поселка Козова.

Водитель почти не пострадал, однако все три пассажира получили серьезные травмы, один мужчина (Иван Шептак) погиб на месте. Двух девушек госпитализировали, одна из них получила травматическую ампутацию уха, а вторая (Инна Бондарь) умерла уже в больнице - повреждения были несовместимы с жизнью.

В ходе проверки стало известно, что на момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Водителя задержали, ему грозит до 12 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

Как выяснил "Обозреватель", погибшая девушка была невестой водителя. Они планировали свадьбу и мечтали прожить вместе много лет. Друзья пары не могут поверить в трагедию - посреди пустой дороги машина почему-то влетела в электроопору и попала в кювет.

Читайте также"От удара женщину отбросило под колеса...": раскрыты подробности нового смертельного ДТП в Харькове (фото)Невеста водителя училась в магистратуре в Тернопольском национальном педагогическом университете им. Владимира Гнатюка. В учебном заведении ее вспоминают веселым и искренним человеком, который всегда всем помогал и излучал позитив.

Сам водитель до "мистической" аварии занимался с отцом бизнесом, он долго искал "вторую половинку". Друзья погибшей рассказали, что мужчина очень любил свое авто. Это можно увидеть и на его странице в Instagram.

Водитель и его невеста часто публиковали совместные фото возле машины. 7 октября девушка разместила новую фотографию, на ней она обнималась с любимым, а на фоне также было авто, в котором она получила смертельные травмы. Друзья пары называют аварию "мистикой".

Источники в тернопольской полиции сообщили, что в крови мужчины эксперты нашли 1,52 промилле алкоголя. Это свидетельствует о том, что водитель мог выпить примерно пять бутылок пива.

Однако подруга мужчины и его невесты говорит, что он не любил пить. Друзья пары не могут понять, почему в тот день он сел за руль в нетрезвом состоянии и почему пассажиры, среди которых была его избранница, согласились с ним ехать.

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Автор: Полина Кузенко