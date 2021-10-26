Среди самых необычных находок - кожаный пояс, бронзовый перстень с "розой ветров" и еврейская "юла".

Украинские археологи обнаружили на раскопках в Тернопольской области множество объектов, возраст которых может достигать 600 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Заложецкого краеведческого музея.

На территории участков двух семей в пгт Заложцы была найдена разнообразная посуда XV-XVII вв., керамические люльки, изделия из металла. Самыми необычными находками эксперты называют кожаный пояс XVII в., бронзовый перстень с "розой ветров", а также "юлу" для традиционной еврейской игры "дрейдл".

Объекты будут переданы в Заложецкий краеведческий музей, где их выставят в качестве экспонатов.

Читайте такжеАрхеологи раскопали уникальную кость динозавра, ей 200 миллионов лет (видео)"В результате проведенных исследований прослежена хронология застройки древнего центра, в частности установлено, что самый ранний городской строительный горизонт Заложцев ХV-ХVІ веков представлен остатками деревянных зданий, которые построены на дубовых жгучах (сваях) загнанных в болото на котором расположен городок. Также зафиксирован имеющийся археологический материал в "домском" горизонте, то есть задолго до возникновения городского поселения, здесь среди болота в пойме реки Серет, на островке существовало поселение еще в дохристианский период", - отметили в музее.

Ранее УНИАН сообщал, что украинские археологи раскопали скелет самки лося периода бронзового века (3-2 тысячелетия до нашей эры) вблизи Ривне.

Автор: Станислав Кожемякин