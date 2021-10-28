По данным росСМИ, владельцем разорванной и сгоревшей в ДТП машины Tesla Model S Plaid 2020 года выпуска является 21-летний Иван Скоробогатько.

В Новой Москве разорвало пополам автомобиль Tesla, принадлежащий сыну российского миллиардера Александра Скоробогатько.

Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, автомобиль на огромной скорости влетел в фонарный столб у станции метро "Прокшино". Его разорвало на две части. По предварительным данным, водитель остался жив, отделавшись легкими ушибами. Своего имени он не называет.

По данным Telegram-канала, владельцем разорванной и сгоревшей в ДТП машины Tesla Model S Plaid 2020 года выпуска является 21-летний Иван Скоробогатько.

На данный момент неизвестно, был ли он за рулем в момент аварии.

Александр Скоробогатько - миллиардер и бывший депутат Госдумы. Он является членом совета директоров международного аэропорта Шереметьево.

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В 2002–2003 годах Скоробогатько-старший был членом Совета Федерации, в 2003–2016 годах — депутатом Государственной думы. В ноябре 2016-го подал заявление о досрочном сложении с себя полномочий депутата.

Сейчас Forbes оценивает его состояние в 3,7 миллиарда долларов.

Напомним, cын председателя правительства Ярославской области России Дмитрия Степаненко утопил Tesla в подмосковной Барвихе.

По данным очевидцев, утром во вторник, 29 июня, 21-летний студент МГИМО Артём не справился с управлением и вылетел с Подушкинского шоссе в речку.

Автор: Денис Прядко