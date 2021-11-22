На Тернопольщине вчера, 21 ноября, недалеко от села Свидова охотник из ружья поранил женщину и ребенка.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции области.
Отмечается, что в Чертковский район приехали охотники из Франковской области для охоты на зайцев.
"Один из мужчин увидел добычу и выстрелил. Однако он не убедился в том, что рядом нет посторонних лиц, и дробинки попали в людей", - говорится в сообщении.
Читайте такжеДевушка нашла расчлененную женщину в холодильнике парня на первом свиданииПотерпевшими оказались женщина 1960 года рождения и ее семилетняя внучка. Они шли на кладбище вдоль поля. Дробинки ранили прохожих. Бабушка и девочка получили легкие телесные повреждения - спасла зимняя одежда и расстояние.
Проверка выявила, что разрешения на охоту у мужчин есть, документы на оружие - также.
Инцидент внесен в Единый реестр досудебных расследований согласно ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Идет следствие.
Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине охотник застрелил мужчину во время охоты. А в Винницкой области охотник из ружья подстрелил мальчика.
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