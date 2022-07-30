Мины сдетонировали во время наезда на них грузовика и комбайна.

В Сумской области подорвались на минах мирные жители, есть погибшие и раненые.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Ахтырский район, Великописаревская громада. Вчера за день здесь дважды подорвались на минах мирные жители. Детальные причины выясняются. Один человек погиб, еще четверо - ранены", - сообщил он.

Живицкий отметил, что в первом случае сдетонировали 11 мин, когда на них наехал грузовик. Водитель погиб на месте. Травмированы два человека: пассажирка и водитель легковой машины, ехавшей по встречной полосе дороги во время взрыва.

Во втором случае - комбайн выехал на поле собирать урожай. Двое аграриев травмированы. Техника разбита.

Живицкий напомнил, что с первого дня после деоккупации Сумской области действует регламент, который предусматривает обращение к взрывотехникам перед выездом на поле. В области посевная кампания прошла успешно, без инцидентов.

Напомним, ранее в устье быстрое в результате подрыва на неизвестном предмете украинское гражданское судно получило пробоину.

Вас также могут заинтересовать новости: