В устье быстрое в результате подрыва на неизвестном предмете украинское гражданское судно получило пробоину.
Об этом в Facebook сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.
"В районе устья Быстрого реки Дунай малое гидрографическое судно в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии. Силами экипажа проведены меры борьбы за его живучесть", - сказал Назаров.
Он отметил, что сейчас осуществляются ремонтные работы судна, а человеческих потерь в результате инцидента нет.
Напомним, освобождение острова Змеиный в конце июня открыло путь к портам "Измаил", "Рени" и "Усть-Дунайск", которые расположены в Одесской области.
Таким образом Украина получила возможность вывозить сельхозпродукцию не только через румынский канал Сулина, железнодорожным и автотранспортом, но и через устье Быстрое судового хода направления Дунай – Черное море.
В соцсетях пишут, что подорвалось украинское малое гидрографическое судно "Шляховик", принадлежащее Госгидрографии.
Как сообщал УНИАН, 28 июля в курортном поселке Коблево Николаевской области во время купания в Черном море на мине подорвались два человека.