Сейчас осуществляются ремонтные работы, человеческих потерь нет.

В устье быстрое в результате подрыва на неизвестном предмете украинское гражданское судно получило пробоину.

Об этом в Facebook сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"В районе устья Быстрого реки Дунай малое гидрографическое судно в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии. Силами экипажа проведены меры борьбы за его живучесть", - сказал Назаров.

Он отметил, что сейчас осуществляются ремонтные работы судна, а человеческих потерь в результате инцидента нет.

Напомним, освобождение острова Змеиный в конце июня открыло путь к портам "Измаил", "Рени" и "Усть-Дунайск", которые расположены в Одесской области.

Таким образом Украина получила возможность вывозить сельхозпродукцию не только через румынский канал Сулина, железнодорожным и автотранспортом, но и через устье Быстрое судового хода направления Дунай – Черное море.

В соцсетях пишут, что подорвалось украинское малое гидрографическое судно "Шляховик", принадлежащее Госгидрографии.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в курортном поселке Коблево Николаевской области во время купания в Черном море на мине подорвались два человека.