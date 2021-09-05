Предварительно, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

Паровой взрыв произошел сегодня на сахарном заводе в поселке Гребенки Киевской области

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, взрыв произошел около 16 часов.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативной группа Белоцерковского районного управления полиции. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

"Известно, что среди пострадавших пять человек, двоих из которых госпитализировали в столичную больницу. Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2. Состояние пострадавших в настоящее время не известно", - говорится в сообщении.

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Автор: Тамара Отовская