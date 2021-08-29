На данный момент неизвестно, является ли взрыв новой террористической атакой, или же это был ракетный удар, как пишут некоторые СМИ.

В Кабуле в воскресенье, 29 августа, прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия", ссылаясь на местные СМИ.

На данный момент неизвестно, является ли взрыв новой террористической атакой, или же это был ракетный удар, как пишут некоторые СМИ. Так, по некоторым данным, ракета попала в жилой дом.

Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcCpic.twitter.com/TOo09xjTsE — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021

"Сообщение об очередном взрыве в Кабуле, Афганистан. Происхождение неизвестно. Возможно, американские войска уничтожают больше техники", – прокомментировал ЧП британский журналист Джейк Ханрахан в Twitter.

По словам очевидцев, звук взрыва доносился со стороны аэропорта города.

О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден предостерег, что уже в ближайшее время в Кабуле может быть совершен еще один теракт.

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Взрывы в Кабуле: детали

Серия взрывов произошла накануне, 26 августа, у аэропорта Кабула.

По последним данным, в результате взрывов погибли 103 человека.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные продолжат эвакуацию из Афганистана.

ВС США пообещали принять меры в отношении причастных ко взрыву.

Автор: Денис Прядко