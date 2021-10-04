По словам отца, змея притаилась в ванной комнате и дочка не заметила рептилию.

Шестилетняя девочка умерла от укуса змеи, заползшей в туалет в ее доме в Абхе в Саудовской Аравии.

Об этом пишет Metro.

Девочку срочно доставили в центральную больницу Асира, где ее состояние быстро ухудшилось. Затем ребенка перевели в отделение интенсивной терапии, где вскоре он и умер.

По словам отца, змея притаилась в ванной комнате и дочка не замечала рептилию, пока та ее не укусила.

"Мы никогда не ожидали увидеть таких животных в туалете, тем более что живем в городе Абха", - сказал мужчина, добавив, что верит в Аллаха, а значит, так было предначертано.

Издание отмечает, что в пустынных и горных районах Саудовской Аравии водятся много змей, как ядовитых, так и сравнительно безопасных. Из ядовитых в стране обитают в основном змеи семейства гадюковые.

Ранее пятилетнюю посетительницу контактного зоопарка в России ядовитая змея укусила за щеку. Девочка смотрела на бабочек со своей семьей, когда маленькую рептилию положили ей на шею.

А в Австралии большая змея выползла из продуктов к 25-летней жительнице Сиднея, когда девушка пришла в супермаркет купить еды.

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Автор: Катерина Комолова