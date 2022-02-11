СМИ сообщают, что в доме взорвалась граната.

На Ривненщине в частном доме произошел взрыв. В результате происшествия погибли два человека. Взрыв произошел в доме в городе Здолбунов.

Об этом в Facebook сообщает полиция Ривненской области.

Информация об инциденте поступила в полицию примерно в 21:00, 10 февраля. Правоохранителям сообщили о взрыве неизвестного предмета в жилом доме на улице Вилы. Уже известно, что во время происшествия погибли люди.

"Известно, что в результате происшествия погибли два человека: по предварительной информации это 39-летний владелец жилья и его 46-летний знакомый", - сообщили в полиции Ривненской области.

На место инцидента выехали правоохранители. Руководство и следственно-оперативная группа отделения полиции №6 Ровенского РУП, а также специалисты взрывотехнической службы ГУНП устанавливают, что именно взорвалось в доме.

В СМИ распространилась информация о том, что в доме взорвалась граната. На странице "Радио трек" в Facebook появилось видео с места происшествия. В нем сообщается о гранате. В полиции такую информацию пока не подтвердили.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в пригороде Одессы airsoft граната разорвала руку участнику стрельб.

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