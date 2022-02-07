Пиротехнику мужчина купил на "Привозе".

В пригороде Одессы участник стрельб получил травму из-за разорвавшейся в его руках страйкбольной гранаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

Отмечается, что в пятницу, 4 февраля, на полигоне Палиево проходили занятия по огневой подготовке. Один из бойцов принес с собой страйкбольную гранату, которую купил в Одессе на рынке "Привоз" в контейнере с салютами.

"Когда отрабатывал броски, он решил кинуть эту свою "гранату" для лучшего эффекта, приближенного к реальности, и выдернув чеку…", - сказано в сообщении.

"Боеприпас" сработал в руке потерпевшего. По словам очевидцев, у пострадавшего разрыв руки, осколками повреждено лицо. Он госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса).

При этом обнародованы соответствующие фото, но не уточняется, кто проводил занятия.

Напомним, ранее сообщалось, как житель Калуша подорвался на гранате в квартире и погиб.

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