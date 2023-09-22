Реконструкция здания центрального офиса ГМС по сегодняшний день не завершена.

Двух бывших должностных лиц Государственной миграционной службы Украины и бизнесмена - гражданина РФ, подозревают в хищении почти 90 миллионов гривен при реконструкции админздания ГМС в Киеве, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

Следствие установило, что в 2015 году ГМС получила от государства здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса Службы. Однако реконструкция здания центрального офиса ГМС до настоящего дня не завершена, а ответственные за реконструкцию компании "свернулись".

В НАБУ утверждают, что экс-чиновники и бизнесмен наладили схему, благодаря которой смогли заработать на незавершенной реконструкции более 88 миллионов гривен.

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"Бизнесмен, который длительное время находился в "дружеских" отношениях с представителями ГМС и другими чиновниками, организовал длительную схему хищения бюджетных средств с использованием подконтрольных лиц в структуре миграционной службы. Для реализации преступного замысла бизнесмен привлек начальника хозяйственной части ГМС, а затем и заместителя председателя ГМС, которые вместо надлежащего выполнения своих обязанностей из корыстных побуждений способствовали завладению средствами, выделенными на обустройство здания", - информирует НАБУ.

Отмечается, что экс-чиновники службы способствовали бизнесмену в заключении договоров с подконтрольными ему компаниями, искусственно ограничивая участие в конкурсе остальных предприятий. Преступная группа в течение нескольких лет завладевала бюджетными средствами путем завышения стоимости выполненных работ, оформления "пустых актов" и дублирования работ.

Сейчас трем лицам, в числе которых экс-заместитель председателя ГМС и экс-начальник управления ресурсно-хозяйственного обеспечения и капитального строительства ГМС сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами (их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Также сообщается, что материалы, собранные детективами НАБУ во время досудебного расследования, помогли Антимонопольному комитету Украины выявить сговор двух подконтрольных бизнесмену компаний и оштрафовать их на 2,1 миллиона гривен. Соответствующее решение АМКУ принял 27 декабря 2022 года.

Хищение средств и земель - последние новости

В Киеве в последние месяцы сообщалось о ряде разоблаченных правоохранителями схем. Самые резонансные из них: разворование миллионов на каретах "скорых" - под подозрением руководство коммунальной организации "Киевмедспецтранс"; разоблачили начальника управления Святошинской РГА Киева, который попался на хищении 800 тысяч гривен, выделенных для ремонта укрытий.

Продолжается расследование в отношении чиновников Днепровской РГА Киева, которые закупили за бюджетные средства для укрытий музыкальные инструменты - барабаны на почти 900 тысяч гривен. Также в Сети появилась информация о закупке для укрытий в этом же столичном районе электрических сковородок за 1,2 миллиона гривен и электрической овощерезки за 130 тысяч гривен. Сейчас должностным лицам Управления образования РГА, которые отвечали за закупки, сообщено о подозрении.

В этом месяце полиция информировала, что в Ривненской области следователи сообщили участникам преступной группы о подозрении в хищении бюджетных средств во время ремонта объекта в военном городке. Сумма нанесенного бюджету ущерба составляет более 145 тысяч гривен.

А в Одесской области экс-депутат вместе с сообщниками присвоил 15 земельных участков на побережье Черного моря, рыночная стоимость которых составляет почти 15 миллионов гривен.

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