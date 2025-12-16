Предупреждение объявлено и для Харьковской области.

Сегодня утром, 16 декабря, в Харькове объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В ближайший час с сохранением в первой половине дня 16 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200-500 метров", - предупреждают синоптики.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными на дорогах.

На Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

16 декабря на Харьковщине будет преобладать облачная погода. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. В Харькове днем без существенных осадков, на дорогах скользко. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

17 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На отдельных участках дорог будет сохраняться гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В ночные часы температура будет снижаться до 0-5° мороза, днем составит от 1° мороза до 4° тепла.

18 декабря погода существенно не изменится: будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

