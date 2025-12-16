Рэперша призналась, что ждет суда.

Известная украинская рэперша и представительница нашей страны на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" Alyona Alyona рассказала, чем завершилась история с недавним ДТП.

Напомним, что в ноябре артистка попала в аварию. К счастью, она не пострадала, однако была виновата в ситуации на дороге. Сейчас Alyona Alyona ждет суда.

"Это первая авария в жизни. Еще суд мне не писал, не звонил, но прошел почти месяц. Права у меня временные, на два месяца. Я ожидаю, это первый в жизни суд. Как-то я еще не судилась ни с кем", - отметила рэперша в проекте "Тур зірками".

Видео дня

Звезда добавила, что для нее это ДТП стало уроком, что не нужно садиться за руль в плохом состоянии.

"Я накануне сказала директору, что мне нужен отдых, что что-то не так, истощение какое-то. И так и получилось: я села и через 10 минут просто концентрация не та... Поэтому садитесь за руль только тогда, когда вы прям живчик", - подчеркнула рэперша.

Напомним, ранее популярная украинская певица Lida Lee попала в ДТП. Она получила хлыстовую травму шеи, однако все равно продолжила работать.

Вас также могут заинтересовать новости: