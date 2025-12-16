Какой аккумулятор выбрать для квартиры и дома: инженер объяснил, на что обратить внимание

По словам эксперта, свинцово-кислотные аккумуляторы, в частности AGM, обязательно нужно использовать и заряжать только в хорошо проветриваемых помещениях.

При выборе аккумулятора для жилого помещения важно учитывать тип, безопасность и срок службы. В разговоре с УНИАН основатель компании "Лютый Power" Дмитрий Король объяснил, какие из аккумуляторов считаются более безопасными, как правильно заряжать устройства и какие последствия может иметь их неправильная эксплуатация.

Какой тип аккумулятора лучше всего подходит для использования в квартире

"Важно понимать, что к свинцово-кислотным аккумуляторам относятся не только классические автомобильные батареи, но и AGM и GEL. Фактически это один и тот же тип аккумуляторов, между которыми есть только одно принципиальное отличие - форма электролита. В обычных батареях он жидкий, в AGM - имеет гелеобразную структуру", - отметил эксперт.

Дмитрий Король отметил, что именно поэтому при выборе аккумулятора стоит сразу четко определить, для каких задач он нужен.

Видео дня

"Самыми современными и распространенными сегодня считаются литий-железо-фосфатные аккумуляторы. Впрочем, они достаточно тяжелые, зато отличаются высокой стабильностью и безопасностью. Даже в случае неисправностей такие батареи ведут себя прогнозируемо: возможно задымление, но без серьезных последствий или опасных ситуаций", - пояснил инженер.

В чем разница между аккумуляторами для бытового потребителя

Фактически ключевая разница между AGM-аккумуляторами и литий-железо-фосфатными заключается в стоимости и сроке службы. Традиционные первые рассчитаны примерно на 800-1000 циклов заряда-разряда, а иногда и меньше. Зато современные железо-фосфатные батареи значительно опережают их по ресурсу.

"Если говорить о реальных показателях, то на практике речь идет примерно о 3000 рабочих циклов. В домашних условиях свинцово-кислотные аккумуляторы обычно служат около года-полутора, тогда как литий-железо-фосфатные могут работать от пяти до десяти лет. Что касается стоимости, то разница между производителями, конечно, есть, но в среднем железо-фосфатные аккумуляторы обходятся примерно в три раза дороже", - рассказал инженер.

Какой аккумулятор нужен для работы с инвертором в квартире

Специалист отмечает, что если вы выбираете аккумулятор и останавливаетесь на литий-железо-фосфатном варианте, стоит сразу учесть, что для таких аккумуляторов подходят только гибридные инверторы. Зато с обычными свинцово-кислотными аккумуляторами ситуация проще: в большинстве случаев они корректно работают практически с любым инвертором.

"При выборе аккумулятора для работы с инвертором в первую очередь стоит обратить внимание на два ключевых параметра - напряжение и емкость. Для свинцово-кислотных аккумуляторов стандартными являются 12 или 24 вольта, и именно под это напряжение подбирается инвертор. При необходимости аккумуляторы можно объединять между собой, чтобы увеличить общее напряжение или емкость системы. Важный нюанс: для стабильной и безопасной работы все аккумуляторы в одной системе должны быть одинаковыми - желательно не только одного типа и бренда, но и из одной партии", - подчеркнул Король.

С железофосфатными аккумуляторами все немного сложнее, поэтому лучше выбирать уже готовые сборки от надежных производителей. Один такой элемент имеет напряжение около 3,2-3,3 В, поэтому для получения стандартных 12 В нужно соединить между собой четыре модуля, объясняет специалист.

В то же время говорит он, эти аккумуляторы удобны для создания различных систем питания. Например, если нужно поддерживать работу только котла и освещения, достаточно 12-вольтовой системы с аккумулятором на 100 ампер-часов - этого хватит примерно на полтора-два дня автономной работы.

Эксперт отдельно отметил безопасность. По его словам, свинцово-кислотные аккумуляторы не рекомендуется устанавливать в помещениях, где люди находятся постоянно - в квартирах, офисах, кухнях, спальнях или гостиных. Во время работы они могут выделять вредные испарения, представляющие риск для здоровья. Лучше всего размещать такие аккумуляторы в хорошо вентилируемом помещении, а в идеале - в отдельной технической комнате с постоянной вентиляцией.

Литий-железо-фосфатные аккумуляторы практически не выделяют вредных испарений. В то же время даже их не рекомендуют устанавливать в помещениях, где люди спят или постоянно находятся.

Безопасно ли заряжать аккумулятор непосредственно в квартире

По словам эксперта, свинцово-кислотные аккумуляторы, в частности AGM, обязательно нужно использовать и заряжать только в хорошо проветриваемых помещениях.

"В железофосфатных аккумуляторах для правильной работы обязательно нужна плата BMS - система контроля заряда и разряда аккумулятора. Без нее любой литиевый аккумулятор использовать нельзя. Литий-ионные аккумуляторы тоже можно применять в помещениях и квартирах с инверторами. Они похожи на литий-железофосфатные, но содержат другой тип лития. Однако для домашнего использования их не рекомендуют: в случае неисправности они легко воспламеняются. Такие аккумуляторы больше подходят для военных или мобильных применений - они легкие, быстро заряжаются и очень мобильны", - объясняет инженер.

Какие риски существуют при неправильной эксплуатации аккумуляторов

По словам специалиста, основной ошибкой пользователей является то, что они выбирают обычные литий-ионные аккумуляторы, потому что они дешевле и при этом не ставят платы защиты, что очень опасно.

"Наверное около 70% всех взрывов и пожаров литиевых аккумуляторов в Украине случаются именно из-за отсутствия такой платы. Без контроля один аккумулятор может перегреваться, деформироваться и накапливать газы, что повышает риск взрыва. Поэтому даже если бюджет ограничен, безопаснее выбрать гелевый или AGM-аккумулятор, или найти все же приобрести плату защиты", - подчеркнул он.

Платы защиты (BMS) для домашних систем стоят от 1000 до 4000 грн в зависимости от потребностей, говорит Дмитрий Король.

При этом, рисков при эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов гораздо меньше, массовых взрывов не зафиксировано.

На сколько хватит аккумулятора 100 АЧ? Сколько часов он может питать холодильник, роутер, котел, освещение или компьютер?

"Расчет очень простой: берете аккумулятор, например, 12 В и 100 А-ч - это 1,2 кВт-ч. То есть за час можно использовать 1,2 кВт энергии. Если подключить ноутбук (60 Вт), экономные лампочки (10-20 Вт), котел с насосом (≈100 Вт) и роутер (≈50 Вт), суммарное потребление составит около 210-250 Вт в час. Получается, аккумулятор обеспечит работу приборов примерно на 4,5-5 часов", - пояснил специалист.

Сколько времени заряжается аккумулятор 100Ah? Что "убивает" аккумулятор больше всего?

Что касается зарядки: доводить аккумулятор до 100% не обязательно - достаточно 90%, чтобы сохранить ресурс и обеспечить стабильную работу.

"Но здесь есть важный нюанс: свинцово-кислотные аккумуляторы, включая гелевые и AGM, заряжаются около 10 часов. Это нужно учитывать, особенно если аккумулятор используется, например, в течение 5 часов - его придется заряжать дольше, чем он работает. Литий-ионные аккумуляторы не рекомендуется заряжать быстрее чем за 2 часа. Хотя можно зарядить и за час, это существенно сокращает их емкость и ресурс, поэтому регулярная быстрая зарядка приведет к выходу батареи из строя через год-полтора", - объясняет специалист.

От так в ситуациях, когда электричество доступно всего несколько часов в день, свинцово-кислотные (AGM, гель) могут не успевать полностью зарядиться, в таких случаях нужно будет искать другую локацию для подзарядки.

Также во время зарядки аккумулятор не должен сильно нагреваться, говорит инженер.

"Если аккумулятор или клеммы становятся горячими и к ним трудно прикоснуться, это сигнал о проблеме - это зависит от качества сборки. Также важно использовать новые аккумуляторы, особенно если их собирают в блоки, из одной партии", - говорит Король.

Он объясняет, что у аккумуляторов есть параметр, который называется сопротивление - он определяет, как быстро или медленно батарея разряжается по сравнению с другими. Для стабильной работы сопротивление всех аккумуляторов в сборке должно быть максимально близким.

Также важно, чтобы аккумуляторы были новыми и проверенного производителя. Самый простой способ - покупать полностью упакованные ящики, как они приехали с завода, без разбора и смешивания.

Какой минимальный комплект резервного питания нужен для квартиры

"Самый оптимальный вариант для дома или квартиры - комплект 5 кВт инвертор + 5 кВт аккумулятор. Такой мощности хватит для комфортной жизни при отключениях. Для большей автономности можно выбрать аккумулятор на 150 А-ч или более мощный инвертор, в зависимости от количества приборов в доме", - говорит Король.

Он подчеркнул, что важно понимать, что 12-вольтовые инверторы не могут выдавать больше 1 кВт, поэтому все объявления китайских производителей о большей мощности - фейк.

Более мощные инверторы предназначены только для промышленных систем и являются очень дорогими.