Должностные лица отстранены до октября текущего года в пределах срока досудебного расследования.

Суд отстранил от должностей руководителя коммунальной организации "Киевмедспецтранс" и его заместителя, которых подозревают в организации схемы завладения почти 13 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку запчастей для карет скорой медицинской помощи.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре. Должностные лица отстранены до октября текущего года в пределах срока досудебного расследования.

В прокуратуре напомнили, что указанные должностные лица в соучастии с директорами пяти фирм организовали схему присвоения бюджетных средств, выделенных КГГА для функционирования карет скорой медицинской помощи в столице и обеспечения их запчастями.

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Подконтрольные предприятия получали победу в этих закупках и поставляли автозапчасти коммунальному объединению по завышенным ценам. По результатам экспертизы установлено завышение стоимости запчастей на сумму около 13 млн грн.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 5 ст. 191 (завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением организованной группой в особо крупном размере, в условиях военного положения).

Что известно о деле

В конце июля прокуратура сообщила, что в Киеве украли миллионы на каретах "скорых", под подозрением руководство "Киевмедспецтранс".

Правоохранители информировали, что санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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