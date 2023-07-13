Стоимость курортной земли, которую в Затоке присвоили сообщники, 15 млн гривен.

В Одесской области экс-депутат вместе с сообщниками присвоил 15 земельных участков на побережье Черного моря.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, сейчас сообщено о подозрении четырем участникам организованной преступной группы в мошенническом завладении земельными участками, фальсификации документов и легализации (отмывании) имущества (ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

По данным следствия, экс-депутат Затоковского поселкового совета длительное время возглавлял постоянную депутатскую комиссию по земельным вопросам. Вместе с тремя сообщниками он присвоил 15 участков в курортном поселке Затока. В частности, мужчина привлек к сделке инженера-землеустроителя и еще двух своих знакомых.

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"Экс-депутат изготавливал поддельные решения сессий поселкового совета, согласно которым якобы предоставлялось разрешение на изготовление землеустроительной документации, и решения Каролино-Бугазского сельсовета о передаче участков в собственность", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что другие подозреваемые подыскивали землеустроительные-организации и соответствующих госрегистраторов, которые разрабатывали определенную документацию и на подставных лиц регистрировали право собственности на землю. В качестве так называемых временных "собственников" сообщники подыскивали людей, которые за мизерное вознаграждение предоставляли свои документы, на которые оформляли дорогие участки. В дальнейшем, чтобы скрыть происхождение земли, ее несколько раз перепродавали.

"Сообщники это делали, чтобы создать впечатление о добросовестности дальнейшего приобретения прав на нее. После завершения войны они планировали реализовать часть участков по рыночным ценам добросовестным покупателям, а часть – "изъяли" у общины по заказу одного из представителей местного гостиничного бизнеса", - рассказали в пресс-службе.

Общая рыночная стоимость участков составляет почти 15 млн гривен. По данным прокуратуры, сейчас на них наложен арест с запретом пользования и совершения любых регистрационных действий.

Сейчас экс-депутат - организатор "схемы" - задержан и находится под стражей. В прокуратуре отмечают, что этот бывший депутат ранее уже дважды привлекался к ответственности за земельные сделки, а двое его сообщников – за преступления против собственности.

Также сейчас правоохранители проверяют причастность к указанной "схеме" депутатов Каролино-Бугазского сельсовета Белгород-Днестровского района Одесской области и других служебных лиц.

Как уточнили в пресс-службе областного УСБУ, все 15 участков - на побережье Черного моря. "Сделка могла сорвать фортификационное укрепление береговой линии в Одесской области", - подчеркивают в спецслужбе.

Во время обысков у фигурантов обнаружена поддельная документация, печати и компьютерная техника, которую использовали для реализации преступной схемы. Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества. Принимаются меры по возвращению земельных участков в собственность территориальной общины.

По данным регионального главка Национальной полиции, экс-депутат, организовавший присвоение прибрежных участков, уже дважды был осужден за совершение незаконных земельных сделок.

Он руководил действиями участников группы и изготавливал поддельные решения сессий Затоковского поселкового совета, которые датировал 2015-2017 годами. При этом документы "временных собственников" - граждан, на которых изначально оформлялась собственность, подыскали только в 2021-2022 годах. Также решение Каролино-Бугазского сельского совета датировали 2022 годом.

По данным полиции, на самом деле таких решений депутаты на заседаниях сессий не принимали.

Удары по Затоке во время войны

Как сообщал УНИАН, курортный поселок Затока в Одесской области после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину неоднократно подвергался российским ударам.

В частности, еще в начале марта 2022 года, в этом районе российские оккупанты сбросили кассетную бомбу. Также по поселку наносили ракетные удары.

Сейчас базы отдыха и другие сооружения, расположенные на первой линии, разрушены. Речь идет о десятках сооружений.

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