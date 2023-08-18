Национальное агентство по предотвращению коррупции по результатам мониторинга образа жизни секретаря Запорожского городского совета, исполняющего обязанности городского головы Анатолия Куртева выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, что свидетельствует о его незаконном обогащении более чем на 9 млн грн.
Как отмечается в сообщении на сайте НАПК, в августе 2022 года во время обыска помещения, которое Куртев арендовал совместно со своим помощником, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины обнаружили и изъяли почти 600 тыс. грн, 230 тыс. долл. США и 650 евро.
Отмечается, что этот обыск осуществлялся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, к которому вероятно причастен секретарь горсовета.
"Хотя Куртев в ответ на запрос Национального агентства заявил, что ничего не знает об изъятых средствах и квартире, НАПК, в том числе по материалам НАБУ, установило, что он таки пользовался жильем вместе со своим помощником, а изъятые средства не соответствуют доходам, полученным ими законным способом", - говорится в сообщении.
В НАПК добавили, что в исправленной декларации за 2020 год Куртев указал, что денежных активов нет, а сведения из государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков свидетельствуют, что его доходы за 2021 и 2022 годы не позволяли накопить изъятую сумму.
Кроме того, факт пользования им указанной квартирой был подтвержден свидетелями и информацией с камер видеонаблюдения.
В свою очередь, помощник секретаря горсовета, который также проживал в этой квартире, сообщил, что изъятые во время обыска средства принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких средств законным способом получить не могли.
"Таким образом, Куртев приобрел необоснованные активы в 9 млн 31 тыс. грн, что превышает его законные доходы", - говорится в сообщении.
Так, по результатам мониторинга образа жизни, НАПК утвердило обоснованное заключение в отношении секретаря Запорожского горсовета в связи с выявлением признаков коррупционного уголовного правонарушения - незаконного обогащения, ответственность за которое предусмотрена ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины, и направило его в НАБУ для осуществления досудебного расследования.
НАПК разоблачает коррупционеров
Как сообщал УНИАН, ранее НАПК выявило признаки коррупционной деятельности у экс-начальника Днепропетровского областного территориального центра комплектования Анатолия пикала.
По результатам мониторинга образа жизни военкома были выявлены признаки, свидетельствующие о его незаконном обогащении на почти 8,5 млн грн.
В декларации за 2020 год Пикало отметил, что ни он, ни его близкие не имеют никаких денежных активов. Однако мониторинг установил, что его отец в течение последних четырех лет приобрел движимое и недвижимое имущество на сумму 7 млн 889 тыс. 650 грн.