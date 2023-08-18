Его помощник заявил, что изъятые во время обыска средства принадлежат ему и его родителям, однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких средств законным способом получить не могли.

Национальное агентство по предотвращению коррупции по результатам мониторинга образа жизни секретаря Запорожского городского совета, исполняющего обязанности городского головы Анатолия Куртева выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, что свидетельствует о его незаконном обогащении более чем на 9 млн грн.

Как отмечается в сообщении на сайте НАПК, в августе 2022 года во время обыска помещения, которое Куртев арендовал совместно со своим помощником, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины обнаружили и изъяли почти 600 тыс. грн, 230 тыс. долл. США и 650 евро.

Отмечается, что этот обыск осуществлялся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, к которому вероятно причастен секретарь горсовета.

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"Хотя Куртев в ответ на запрос Национального агентства заявил, что ничего не знает об изъятых средствах и квартире, НАПК, в том числе по материалам НАБУ, установило, что он таки пользовался жильем вместе со своим помощником, а изъятые средства не соответствуют доходам, полученным ими законным способом", - говорится в сообщении.

В НАПК добавили, что в исправленной декларации за 2020 год Куртев указал, что денежных активов нет, а сведения из государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков свидетельствуют, что его доходы за 2021 и 2022 годы не позволяли накопить изъятую сумму.

Кроме того, факт пользования им указанной квартирой был подтвержден свидетелями и информацией с камер видеонаблюдения.

В свою очередь, помощник секретаря горсовета, который также проживал в этой квартире, сообщил, что изъятые во время обыска средства принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких средств законным способом получить не могли.

"Таким образом, Куртев приобрел необоснованные активы в 9 млн 31 тыс. грн, что превышает его законные доходы", - говорится в сообщении.

Так, по результатам мониторинга образа жизни, НАПК утвердило обоснованное заключение в отношении секретаря Запорожского горсовета в связи с выявлением признаков коррупционного уголовного правонарушения - незаконного обогащения, ответственность за которое предусмотрена ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины, и направило его в НАБУ для осуществления досудебного расследования.

НАПК разоблачает коррупционеров

Как сообщал УНИАН, ранее НАПК выявило признаки коррупционной деятельности у экс-начальника Днепропетровского областного территориального центра комплектования Анатолия пикала.

По результатам мониторинга образа жизни военкома были выявлены признаки, свидетельствующие о его незаконном обогащении на почти 8,5 млн грн.

В декларации за 2020 год Пикало отметил, что ни он, ни его близкие не имеют никаких денежных активов. Однако мониторинг установил, что его отец в течение последних четырех лет приобрел движимое и недвижимое имущество на сумму 7 млн 889 тыс. 650 грн.

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