Есть ряд неочевидных причин появления нежелательных ароматов.

Представьте: вы идете домой после тяжелого рабочего дня, в ваших планах ужин и вечер за любимым сериалом или книгой. Но вот вы открываете дверь, и вам в нос бьет затхлый запах. Желание расслабиться сняло как рукой, теперь все ваши мысли крутятся вокруг одного: от чего может быть неприятный запах дома и как от него избавиться. УНИАН уже рассказывал, как убрать запах в шкафу, теперь поговорим о жилье в целом.

Почему в доме пахнет, хотя он чистый – невидимые источники проблемы

Затхлый запах в частном доме или квартире может возникнуть даже там, где с виду царит идеальная чистота. Ресурс Southern Living отмечает, что есть ряд неочевидных причин появления неприятных ароматов.

Мусор . Банально, но это один из основных источников вони. Также не стоит забывать протирать само ведро перед тем, как поставить туда чистый пакет. Один из наиболее простых способов, как убрать запах тухлятины в квартире – вовремя избавляться от мусора и не засорять слив в раковине.

. Банально, но это один из основных источников вони. Также не стоит забывать протирать само ведро перед тем, как поставить туда чистый пакет. Один из наиболее простых способов, как убрать запах тухлятины в квартире – вовремя избавляться от мусора и не засорять слив в раковине. Домашние животные. Хотя коты и собаки – отличные компаньоны, они могут вносить свой вклад в появление нежелательных запахов в доме. Старайтесь регулярно купать животных, менять лотки, а также чистите поверхности от шерсти.

Хотя коты и собаки – отличные компаньоны, они могут вносить свой вклад в появление нежелательных запахов в доме. Старайтесь регулярно купать животных, менять лотки, а также чистите поверхности от шерсти. Плохая вентиляция . Процессы на кухне, не вынесенный мусор, не постиранная вовремя одежда, скопившаяся пыль – все это может давать неприятный запах в помещении, если вентиляция оставляет желать лучшего. Не забывайте о регулярном проветривании, чтобы потом не ломать голову, как убрать неприятный запах в доме.

. Процессы на кухне, не вынесенный мусор, не постиранная вовремя одежда, скопившаяся пыль – все это может давать неприятный запах в помещении, если вентиляция оставляет желать лучшего. Не забывайте о регулярном проветривании, чтобы потом не ломать голову, как убрать неприятный запах в доме. Ковры . Вы можете удивиться, но ваш ковер поглощает запахи от отмерших клеток кожи, шерсти или перхоти домашних животных, пролитых жидкостей. И он вполне может быть источником неприятного запаха в комнате. К сожалению, просто пройтись по нему пылесосом будет недостаточно. Нанесите перед этим средство для сухой чистки ковров на 15-20 минут (если в инструкции не сказано иное).

. Вы можете удивиться, но ваш ковер поглощает запахи от отмерших клеток кожи, шерсти или перхоти домашних животных, пролитых жидкостей. И он вполне может быть источником неприятного запаха в комнате. К сожалению, просто пройтись по нему пылесосом будет недостаточно. Нанесите перед этим средство для сухой чистки ковров на 15-20 минут (если в инструкции не сказано иное). Проблемы с уборкой. Конечно, у всех нас бывают дни, когда просто хочется полежать на диване и ничего не делать. Но, согласитесь, гораздо проще выделить 15-20 минут на уборку, чем потом отдраивать квартиру часами. Возьмите за привычку раз в несколько дней протирать пыль, пылесосить и мыть пол, стирать постельное белье и прибирать в ванной и туалете. Не обязательно делать все в один день.

Другими источниками неприятного аромата в доме также могут быть не политые вовремя растения, грязная обувь или холодильник.

Чем убрать неприятный запах в доме

Выше мы уже упомянули о необходимости вовремя выносить мусор, проводить уборку и купать домашних животных. Помочь улучшить аромат в доме могут различные ароматизированные свечи, диффузоры и специальные спреи. Но для устранения запаха старости необходимы комплексные решения.

Мы составили поэтапный план, как убрать запах старости в квартире. Для начала откройте окна и хорошенько проветрите помещение. Лучше оставить их открытыми на все время уборки.

Далее снимите шторы и занавески и отправьте их в стирку. Можете использовать кондиционер. Не забудьте постирать скопившуюся одежду и постельное белье.

Пока вещи в стирке, займитесь обработкой поверхностей. На мебель и полы распылите раствор уксуса (на полстакана воды 1 ст.л.). Не переживайте, запах выветрится в течение пары часов.

Ковры и мягкую мебель стоит посыпать содой и оставить на несколько часов. Позже достаточно будет пропылесосить. Кстати, убедитесь, что пылесборник чистый.

Есть еще один лайфхак, как устранить неприятный запах в старом доме или квартире, где долго никого не было. Расставьте в каждой комнате емкости с активированным углем (таблетки нужно раздавить) или молотым кофе. Вы удивитесь, как эффективно они поглощают запахи.

