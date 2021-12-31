По факту побега подозреваемого из-под стражи следователи начали уголовное производство.

Полиция Ивано-Франковщины разыскивает подозреваемого, который сбежал из-под стражи.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области на странице в Facebook.

"Подозреваемый сбежал из здания суда после продления ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас правоохранители проводят оперативные мероприятия, чтобы установить местонахождение беглеца и задержать его", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одессе пьяный водитель сбил патрульного - полицейский открыл огонь (фото, видео)30 декабря Ивано-Франковским городским судом 37-летнему подозреваемому была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Жителя Львовщины подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 , ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

"После продления судом меры пресечения подозреваемый во избежание дальнейшего отбытия наказания бежал из помещения суда", - сообщают правоохранители.

По факту побега подозреваемого из-под стражи следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса Украины.

Полиция Ивано-Франковщины призывают всех, кому известно местонахождение подозреваемого, немедленно звонить на спецлинию на "102".

Напомним, ранее был задержан подсудимый, который во время конвоирования его в суд напал на конвой и сбежал из-под стражи на Киевщине.

Нападавший ранее неоднократно был судим за совершение краж и находился в СИЗО. Теперь подсудимый будет отвечать еще и за нападение на сотрудника полиции и побег из-под стражи.

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