Полицейские задержали его через час после побега.

Задержан подсудимый, который сегодня во время конвоирования его в суда напал на конвой и сбежал из-под стражи на Киевщине.

Об этом сообщает глава полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Одесской области начали расследование по факту расстрела собак на даче пенсионера"Только что в Броварах задержали 31-летнего уроженца Полтавщины, которого сегодня доставляли на судебное слушание в Броварский горрайонный суд. Во время вывода подсудимого из автозака, злоумышленник ударил женщину-конвоира, напал на ее коллегу и скрылся. Впрочем, наслаждаться свободой пришлось всего час, по горячим следам беглеца задержали", - сообщил Небитов.

Также Небытов отмечает, что нападавший ранее неоднократно был судим за совершение краж и находился в СИЗО. Теперь подсудимый будет отвечать еще и за нападение на сотрудника полиции и побег из-под стражи.

Напомним, ранее в ходе спецоперации в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили ячейка международной террористической организации "Исламское государство".

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Автор: Дмитрий Хилюк