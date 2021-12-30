Из-за неправильной парковки оказалось заблокированным движение троллейбусов.

В Киеве возле одного из крупнейших торгово-развлекательных центров города произошел сбой в движении электротранспорта из-за грубого нарушения водителями правил парковки.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Киев оперативный", публикуя фото с места инцидента.

"Снова стадо недалеких автомобилистов бросило свои автомобили на развороте возле ТЦ Ocean Plaza. Семь троллейбусов стоят в ожидании, пока владельцы заберут свои корытца", - говорится в сообщении.

Полиция, которая прибыла на место нарушения ПДД, пыталась дозвониться водителям, поскольку "ждать эвакуаторов придется еще дольше".

Как сообщила прес-служба КП "Киевпасстранс", возле станции метро "Лыбедская" было заблокировано движение троллейбусов № 42, 43, 50. В 16:04 его возобновили с отклонением от графика.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве на улице Берковецкой на парковке возле ТРЦ LavinaMall внезапно приземлился вертолет.

До этого журналисты рассказали, кто контролирует парковки в Киеве и кому принадлежат козырные машино-места.

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