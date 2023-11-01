Парня ищут и на воде, и на суше.

В Полтавской области молния ударила в каноэ учебной группы местного яхт-клуба, в результате чего пропал подросток. Инцидент произошел около 17:20 в Горишних Плавнях.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области. По предварительной информации, в заливе "Барбара" тренировалась на каноэ группа из 5 людей. Из-за ухудшения погодных условий они решили вернуться на берег. Однако в каноэ, в котором находился парень 2007 года рождения, попала молния.

"В результате попадания молнии несовершеннолетний исчез в воде. Сейчас на месте происшествия продолжаются поисковые мероприятия с участием водных полицейских, ГСЧС, муниципальной стражи и общественности. Поиски продолжаются и на воде, и на суше", – отметили правоохранители.

По состоянию на 22:06 поисковые мероприятия еще продолжались. Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Другие инциденты в Украине

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26 октября сообщалось, что в Киеве велосипедист сбил 50-летнего мужчину. Через два месяца после инцидента пострадавший скончался в больнице. Известно, что 37-летний мужчина управлял велосипедом в состоянии наркотического опьянения. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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