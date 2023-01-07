По данным захватчиков, без газа остались около 13 тысяч человек.

Мощный взрыв прогремел на магистральном газопроводе в городе Лутугино на оккупированной части Луганской области. В результате возник сильный пожар.

"Возгорание произошло после взрыва на магистральном газопроводе в городе Лутугино в ЛНР, около 11 тысяч абонентов остались без газа", - говорится в сообщении российского пропагандистского издания РИА Новости

Позже так называемый "Луганскгаз" заявил, что возгорание ликвидировано. При этом указано, что около 13 тысяч абонентов остались без газа.

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О причинах взрыва российские оккупанты не сообщают.

"Бавовна" в России и на оккупированных территориях - что известно

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину на территории РФ, а также на оккупированных украинских территориях время от время что-то взрывается и что-то горит.

Так, среди последних происшествий - в Белгороде прогремели взрывы. Российские СМИ сразу писали, что над городом работает система ПВО, но в некоторых домах выбивло стекла, а также был виден дым и пожар.

5 января в российском Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе горит более 400 квадратных метров в производственном помещении компании "Беларусь МТЗ".

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