На месте пожара обнаружены тела двух погибших.

В российском Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе горит более 400 квадратных метров в производственном помещении компании "Беларусь МТЗ".

Как сообщает Телеграмм-канал "Mash на мойке", бушует сильный пожар и поднимается столб дыма. Также местные паблики распространили видео с места происшествия.

По предварительной информации, в момент возгорания в здании находились люди. По состоянию на 13:30 по киевскому времени известно о двух погибших. Пожар ликвидируют семь единиц пожарной техники и 32 человека личного состава.

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Пожары в России

СМИ почти каждый день пишут о масштабных пожарах в России, часто - с последствиями в виде сильных разрушений и человеческих жертв.

Так, среди последних "огненных" ЧП в РФ - возгорание на военном объекте в Новом Осколе Белгородской области. По информации очевидцев, были слышны взрывы, похожие на детонацию боеприпасов.

18 декабря в Белгороде прогремела серия взрывов. РосСМИ сразу начали писать о том, что над городом работает система ПВО. Сообщалось, что в некоторых домах повыбивало стекла, был виден дым и пожар.

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