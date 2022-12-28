Специалисты ищут место повреждения, к работам привлечена спецтехника повышенной проходимости из-за сложных погодных условий.

В Донецкой области поврежден магистральный газопровод, из-за чего есть определенные ограничения по потреблению газа в области.

Как сообщает Telegram-канал Славянской ВГА, ссылаясь на главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, ремонтные бригады сейчас работают на объекте.

"С помощью оборудования определили вероятный аварийный участок и продолжают поиск места, где непосредственно газопровод получил повреждения", - сообщил Кириленко.

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По его словам, к работам дополнительно привлечена спецтехника повышенной проходимости, поскольку местность и погодные условия крайне сложные.

"В настоящее время потребление газа на территории Донецкой области происходит только частными потребителями", - отмечается в сообщении ВГА.

Относительно вражеских обстрелов Кириленко сообщил, что ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, однако единичные обстрелы зафиксированы на разных участках фронта.

Так, на Донецком направлении под огонь попала Марьинка. Накануне вечером Авдеевка подверглась массированному артобстрелу старой части, а ночью и утром были одиночные прилеты по всему городу. Жертв нет.

"На Горловском направлении 3 человека ранены в Бахмуте. В результате обстрелов в городе загорелась многоэтажка", - сообщил Кириленко.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, также произошли обстрелы Торского Лиманской громады. Там без жертв.

Ситуация с энергресурсами в Донецкой области:

По состоянию на 10 декабря 2022 года лишь до 25% многоэтажек Мариуполя были обеспечены централизованным отоплением. Жители города вынуждены греться электрообогревателями, из-за чего выгорает проводка и трансформаторы. Уровень смертности в городе вырос примерно в 4-5 раз по сравнению с показателем до вторжения РФ в Украину.

27 декабря 2022 года в Донецкой области остановились все котельные. Это произошло из-за повреждения магистрального газопровода в Харьковской области.

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