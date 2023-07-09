Откуда взялся опасный предмет, пока неизвестно.

В Одессе, на одном из пляжей в центре города, нашли боеприпас к ручному противотанковому гранатомету.

Об этом сегодня сообщили ряд местных телеграмм-каналов, которые также обнародовали соответствующие фото.

Отмечается, что опасный боеприпас обнаружили на пляже "Лагуна". На месте происшествия работали представители соответствующих служб.

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В правоохранительных органах это инцидент пока еще не комментируют. Также неизвестно, каким образом опасный предмет оказался на пляже.

Пляж Лагуна в Одессе - что известно

Стоит отметить, что из-за пляжа "Лагуна" в Одессе неоднократно возникали скандалы. В частности, из-за того, что застройщики перекрывали к нему проход и "загоняли" прямо на побережье строительную технику, которая уничтожила часть скалы и залила бетон.

Что такое РПГ

Ручной противотанковый гранатомет (РПГ) - разновидность индивидуального стрелкового оружия, предназначенная для уничтожения танков, бронированных и других целей реактивными гранатами.

Развитие РПГ приблизило стрелковые (пехотные) части по огневой мощи к бронетанковым и мотострелковым войскам.

Другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской области мужчина выловил в озере боеприпас к ручному противотанковому гранатомету.

Учитывая большие площади заминированных территорий и активные боевые действия на большой площади УНИАН в своем материале рассказал о признаках взрывных устройств и взрывоопасных предметов и предоставил подробную инструкция, что делать, если нашли боеприпасы.

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