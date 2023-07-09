В Одессе, на одном из пляжей в центре города, нашли боеприпас к ручному противотанковому гранатомету.
Об этом сегодня сообщили ряд местных телеграмм-каналов, которые также обнародовали соответствующие фото.
Отмечается, что опасный боеприпас обнаружили на пляже "Лагуна". На месте происшествия работали представители соответствующих служб.
В правоохранительных органах это инцидент пока еще не комментируют. Также неизвестно, каким образом опасный предмет оказался на пляже.
Пляж Лагуна в Одессе - что известно
Стоит отметить, что из-за пляжа "Лагуна" в Одессе неоднократно возникали скандалы. В частности, из-за того, что застройщики перекрывали к нему проход и "загоняли" прямо на побережье строительную технику, которая уничтожила часть скалы и залила бетон.
Что такое РПГ
Ручной противотанковый гранатомет (РПГ) - разновидность индивидуального стрелкового оружия, предназначенная для уничтожения танков, бронированных и других целей реактивными гранатами.
Развитие РПГ приблизило стрелковые (пехотные) части по огневой мощи к бронетанковым и мотострелковым войскам.
Другие новости
Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской области мужчина выловил в озере боеприпас к ручному противотанковому гранатомету.
Учитывая большие площади заминированных территорий и активные боевые действия на большой площади УНИАН в своем материале рассказал о признаках взрывных устройств и взрывоопасных предметов и предоставил подробную инструкция, что делать, если нашли боеприпасы.