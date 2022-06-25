На южном направлении ВСУ эффектно уничтожили российский "панцирник".

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать технику российских оккупантов, которые хотят захватить нашу землю. Так, на одном из южных направлений украинские военные из 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев продемонстрировали эффективную работу пехоты.

В обнародованном видео показано уничтожение российского "панцирника".

"Мелкий давай танк!" А он взял и дал по танку. Южное направление. Красиво работает пехота, хороший результат! Победа за нами!",- говорится в подписи к видео.

Стоит отметить, что украинские военные нанесли удар по технике рашистов из РПГ - ручного противотанкового гранатомета. По словам военного эксперта Сергея Грабского, именно противотанковое оружие является сильной стороной ВСУ во время боев с россиянами.

"Противник боится подпускать наши подразделения близко к своим позициям, потому что понимает, что в таком случае возможность сохранить бронетанковую технику - минимальная. Таким образом, пока у них есть снаряды, они пытаются удержать нас на расстоянии 3-5 км от контактной зоны", - говорит Грабский.

Заметим, что экспортная цена такого ЗРПК "Панцирь-С" – до 20 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Николаевской области фермеры подожгли российский ЗРК "Панцирь". Еще один уцелевший "Панцирь" добыли на Херсонщине.

Каждый такой "Панцирь" - солидный трофей наших солдат. Их планируют использовать наши военные, чтобы давать отпор российским оккупантам.

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