Голый рай: где в Украине нудистам отдыхать хорошо

Несмотря на то, что Украина стремится быть частью свободной и либеральной Европы, наше общество, к сожалению, еще слишком консервативно. В пользу такого мнения говорит и тот факт, что поиск в Украине официального нудистского пляжа – настоящая проблема. Вся информация, которая имеется про места отдыха натуристов, в большинстве своем, передается, как говорится, из уст в уста. Причем, пляжи и пляжики для нудистов в нашей стране не идут ни в какое сравнение с европейскими кемпингами или даже отелями для натуристов, в которых любители такого единения с природой отдыхают целыми семьями. В Украине такие места отдыха – тайна за семью печатями. Но УНИАН все же удалось кое-что разузнать.

Море зовет

Пожалуй, самые большие (по украинским меркам) нудистские пляжи можно обнаружить на морском побережье. Чкаловский нудистский пляж, который расположился в Одессе между курортными зонами «Дельфин» и «Аркадия», неподалеку от пляжа санатория им. Чкалова, считается одним из самых крупных в Украине. Поскольку находится он почти в самом центре города, летом в выходные здесь могут собираться до тысячи человек.

Недалеко от него находится менее людный, но располагающий к большему уединению и спокойствию пляж «Лагуна». Во-первых, сюда почти не приходят приезжие, поэтому посетители этого места, зачастую, давно друг с другом знакомы. Во-вторых, на пляже имеются несколько зеленых уголков с деревьями и приятной тенью. Кроме того, этот островок свободы в Одессе окружен скалами. Но есть и недостатки – здесь действительно мало места и на пляже почти нет песка.

Одесская область тоже манит нудистов как морем, так и лиманами. Здесь имеются несколько диких пляжей для натуристов. Один из них – на чистом малолюдном побережье в Каролино-Бугазе. Береговая линия здесь длинная и довольно пустынная даже в «горячий» сезон, поэтому найти тихое место, чтобы позагорать ню, можно как справа, так и слева от центрального пляжа города.

Еще один дикий нудистский пляж – в городе Южный. Как и в случае с Каролино-Бугазом, он находится недалеко от городского - минут 15-20 пешком. Натуристы давно облюбовали это место, поэтому от любопытных глаз посторонних пляж огражден камнями, выложенными полукругом.

Не лишним буде упомянуть и знаменитый лиман Куяльника. В последние годы здесь также можно увидеть нудистов, которые, недалеко от санатория «Куяльник», также самостоятельно организовали для себя место отдыха.

А вот любителям единения с природой в Николаевской области приходится довольствоваться только одним местом – пляжем на косе в Николаеве, который располагается в жилом микрорайоне Намыв. Это – один из популярных пляжей Николаева, но отдельно для нудистов на нем имеется небольшой островок.

В соседней Херсонской области пляж для нудистов гораздо больше. Это тихое, почти безлюдное и очень спокойное место, скрытое от посторонних глаз. Расположен он в поселке Лазурный, на косе острова Джарылгач. Чтобы попасть на него, следует перейти вброд через пролив.

Полностью обнажиться и понежиться всласть на морском побережье можно и в Запорожской области. Два пляжа для нудистов имеются в Бердянске. Первый расположился между пляжем санатория «Бердянск» и пляжем детского санатория «Бердянский». У нудистского пляжа имеется доступ как к озеру Красному, так и к Азовскому морю. Место достаточно популярно и среди местных жителей, и среди приезжих. Вероятно, поэтому пляж даже имеет обозначение на карте.

Второй – более уединенный, поскольку располагается на острове Малый Дзендзик. Это заповедная зона, пляж окружен камышовыми зарослями, поэтому место абсолютно защищено от любопытных взглядов и непрошенных гостей. Впрочем, назвать этот пляж полностью нудистским нельзя – тихое место любят и отдыхающие в купальниках. Но поскольку место это весьма демократичное, никто никому не мешает. Интересное правило пляжа: намусорил – обязательно убери за собой.

Еще одно место для натуристов на море в Запорожской области расположено в Кирилловке. Точнее, нудистскими местами здесь можно назвать дикий берег от острова Бирючий до села Степок – Федотову косу. Официального пляжа, как такового, нет. Но естественное укрытие от дороги в виде песчаного вала с высокой травой позволяют любителям полного воссоединения с природой чувствовать себя здесь очень уютно.

В Донецкой области пляж для нудистов расположился между поселком Песчаный и поселком Рыбацкое под Мариуполем. Место это дикое, но любители единения с природой уже пробовали добиться от властей официального статуса для этого пляжа. Так, в прошлом году натуристы запустили петицию для того, чтобы местные власти на подходах к месту отдыха нудистов хотя бы установили предупреждающие таблички, как это делается в Европе. Пока эти пожелания остались без ответа.

Гостеприимный Днепр и озера

Но не морем единым. В Украине имеются и нудистские пляжи на Днепре. Главное место натуристов в Запорожье – пляж Наумова балка - располагается на острове Хортица, вдалеке от санаториев и профилакториев, правее пляжа «Хортица». Дополнительной защитой от чужих глаз этому месту служат скалы, которыми оно окружено. Единственный недостаток пляжа – он очень небольшой.

Гораздо просторнее (но и гораздо публичнее) самый старый нудистский пляж Запорожья – «Молодежный» или «Ждановский». Это неухоженная, дикая часть центрального городского пляжа, расположенная вниз по течению Днепра. Когда-то это место привлекало исключительно натуристов, сейчас же все чаще здесь можно встретить и отдыхающих в одежде, и любителей пикников. И, чем больше людей на пляже, тем меньше возможности уединиться, обнажиться и слиться с природой.

В гораздо более плачевном состоянии находятся нудистские пляжи в Днепре. Точнее, пляж здесь один, он дикий, но и его, время от времени, пытаются закрыть. Располагается место отдыха днепровских натуристов на Монастырском острове, правее от основного городского пляжа, в самом конце острова. Да и говорить о настоящем уединении здесь, пожалуй, не приходится. Если утром нудисты еще худо-бедно могут понежиться на солнышке, то после обеда от любопытных глаз не скрыться – зачастую, на Монастырском острове многолюдно, даже в самых потаенных его уголках.

Не менее печальна ситуация для натуристов и в Кременчуге. Местные жители рассказывают, что нудисты собираются здесь на Крюковском пляже, слева от Крюковского моста, с видом на остров Шаламай. Но на деле и это место считать пляжем можно с большой натяжкой, и нудистов здесь встретишь довольно редко – в основном, девушки здесь позволяют себе позагорать топлесс.

Выше по Днепру, в Черкассах, неофициальный пляж для нудистов расположился между городскими пляжами «Мытницким» и «Ривьера». Здесь всегда довольно людно, поэтому скрыться от любопытных глаз и замечаний вряд ли получится.

Один из самых известных и просторных нудистских пляжей столицы «Довбычка» тоже располагается на днепровских берегах – в южной части Труханового острова. Место действительно уединенное и популярное среди натуристов. Пару его недостатков – чистота оставляет желать лучшего, ну, и чтобы добраться сюда, следует из «Гидропарка» переплыть на остров на лодке.

Второй, не менее известный пляж для нудистов в Киеве располагается на берегу залива «Собачье устье» на Оболони. Это по-настоящему дикий и очень просторный пляж. Здесь можно укрыться от любопытных глаз, поскольку, в отличие от «Довбычки», зеваки сюда не забредают.

Есть в столице и озерные нудистские пляжи. Точнее, кусочки пляжей, облюбованные натуристами. В частности, любителей полного воссоединения с природой можно встретить на озере Редькино на Министерке (Минский массив), у озер Небреж на Осокорках и Алмазного за Троещиной.

Украина – страна пуритан

В соседней, Черниговской области, не особо приветствуют поклонников нудистской культуры. Видимо, поэтому для натуристов здесь есть только одно место отдыха – дикий пляж на берегу Магистраторского озера в Чернигове. Это место не только не имеет какого-либо официального статуса, не убирается и не блещет наличием пляжной инфраструктуры, но и находится довольно далеко – чтобы к нему добраться, нужно перейти по пешеходному мосту через Десну.

Не особо радует натуристов и Харьковская область. Здесь удалось разузнать только об одном пляже для любителей подставить солнцу все тело, не стесненное одеждами. Так, нудисты облюбовали один из берегов Подборовского озера в поселке Безлюдовка. Место здесь хоть и дикое, но чистое и уютное. Правда, рядом множество других пляжей – как диких, так и платных, среди которых можно и запутаться, где же находится тот самый.

В самом же Харькове, по некоторой информации, местом отдыха нудистов когда-то был Журавлевский гидропарк, на берегу гребного канала. Однако местные жители утверждают, что организованных нудистских пляжей в регионе не существует. Мол, если кто-то где-то и загорает обнаженным, то это не является тенденцией. «У нас живут порядочные люди, потенциальный электорат «Христианских социалистов» Добкина», - смеются харьковчане.

Не жалуют нудистов и в Полтаве. По словам местных жителей, традиционно нудистской тусовки здесь нет, однако у залива возле плотины в Вакуленцах, на берегу Ворсклы, иногда можно встретить редких любителей полного единения с природой.

Жители Житомирской области также утверждают, что нудистов в регионе нет, поэтому и нет постоянных мест их локаций. Впрочем, большое количество отработанных карьеров в Житомирских лесах, заполненных чистейшей водой, очень располагают к натуризму. Когда-то популярностью среди нудистов пользовался третий силикатный карьер, ж/д станция «Быстра», однако так ли это сейчас, утверждать никто из местных не берется.

Но самые большие пуритане, ожидаемо, проживают на Западной Украине. В этом году некоторые жители Львова стали жаловаться на появление в традиционном месте отдыха горожан – парке Алтайские (Песковые) Озера – нудистов - еще в апреле. Однако назвать это явление массовым нельзя. Дело в том, что в этом месте на пляжах всегда довольно людно, и даже если кто-то решится позагорать обнаженным, это будет случай «из ряда вон».

Стоит отметить, что раньше местом отдыха нудистов Львовщины считалась река Стрый в районе с. Нижнее Синевидное, Добротворское водохранилище. Но утверждать, что там имеются полноценные нудистские пляжи, мы не беремся. Дело в том, что само по себе водохранилище – режимный объект, и позагорать там может помешать охрана. Кроме того, берега водохранилища – голые бетонные плиты. Вряд ли отдых на них можно считать единением с природой.

В принципе, жители Львовщины утверждают, что, если в регионе и имеются пляжи для нудистов, это, скорее, случайные и временные кемпинги. Аналогична и ситуация в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях и на Закарпатье.

Личный опыт

Чтобы узнать, действительно ли так все печально для нудистов в Украине, где и как отдыхают натуристы, УНИАН обратился к любительнице такого вида отдыха, главному редактору портала Update.com.ua Таисии Герасимовой.

В Киеве есть несколько нудистских пляжей. Какие их них и почему вы предпочитаете?

Я в Киеве вообще не предпочитаю нудистские пляжи, если честно. Во-первых, здесь, обычно, и времени свободного нет, и вода такая, что заходить в нее не хочется. В Украине мне нравится небольшой хороший нудистский пляж в Одессе, называется, кажется, «Дельфин». Если же говорить о Европе, то там, в принципе, где угодно на пляжах можно отдыхать, как минимум, без верха. Я недавно была в Греции, там сейчас на пляжах вообще очень мало людей, поэтому мы делали, что хотели.

В чем явные преимущества нудистских пляжей за рубежом в сравнении с украинскими?

В европейских странах без «верха» в одних плавках даже на общественных пляжах можно нормально позагорать. В Украине же люди очень негативно относятся. Так что, мне кажется, мы, в принципе, уступаем своим отношением к телесности.

Есть ли какие-то негласные правила на нудистских пляжах? К примеру, что насчет фотографий?

Безусловно, фотографировать кого-то нехорошо и не этично. Если такое происходит – делают замечания. Кроме того, на нудистском пляже необязательно раздеваться – то есть, если приходит компания, в которой кому-то комфортно быть в одежде, а кому-то комфортно без купальника – это вообще не проблема.

Есть правило держать какую-то дистанцию. Чаще всего, это пляжи, где достаточно свободного места, не очень много людей, поэтому не нужно устраиваться рядышком с другими, кому-то «на голову».

А приходилось ли вам сталкиваться с тем, что приезжали поглазеть одетые люди?

В Одессе на пляже такое периодически бывает. Там наверху склон есть и бывают персонажи, которые глазеют. Когда их видят – ребята делают замечания. А я обычно говорю, кто смотрит, пусть сам со всем этим справляется. Мне по большому счету не важно.

Вам лично приходилось сталкиваться с тем, что вас рассматривают непосредственно на пляже другие нудисты? Насколько это вообще частое явление?

Я такого не замечала у нас. В Одессе пляж небольшой, и там даже что-то вроде комьюнити – собираются люди, которые часто приходят, здороваются между собой, красиво обустраивают местность, вместе камешки перетаскивают, чтобы было удобно лежать. Даже не знаю, есть ли такое комьюнити здесь, в Киеве, потому что не хожу на пляжи.

Что касается неприятного… Вот у меня подруги недавно в Рим летали, рассказывали, что нашли пляж, вроде как, нудистский, так какой-то дедушка себя трогал недалеко от них. То есть, такое бывает, ну что с этим можно сделать… Все по-разному воспринимают телесность. Главное, чтобы не подходили, не трогали тебя, не мешали.

Когда и при каких обстоятельствах вы впервые пришли на нудистский пляж?

Я думаю, что это было лет десять назад в Бердянске. На пляже было мало людей, с нами отдыхали еще родители моей подруги тоже нудисты. Но они отходили подальше от нас, так что всем было достаточно комфортно.

А вы как-то призываете своих друзей к отдыху на нудистском пляже, агитируете?

Скорее да, потому что на общественном пляже мне уже не комфортно. Когда уже знаешь, как это здорово валяться без одежды на пляже, нет мокрого купальника, поэтому ты не замерзаешь, выходя из воды… Поэтому, когда в компании есть те, кто еще не пробовали такие пляжи и не очень «за», приходиться или выбирать, куда идти, или убеждать, что на нудистских пляжах все-таки комфортнее.

Актуальна ли мотивация – ровный загар?

В принципе, да, действительно раздражают потом эти полоски на теле. Но для меня главный плюс, все-таки, в ощущениях. Очень приятно чувствовать ветерок, морько, озеро. Быстро высыхаешь, от купальника мокрого по телу вода не стекает, валяешься на пляжике.

Какая публика приходит на наши нудистские пляжи? Это мужчины или женщины? Примерный возраст?

Мне кажется, очень разные люди. И мужчины, и женщины разного возраста, есть люди постарше. Я-то не очень много загораю, ведь у меня очень светлая кожа, но мне кажется, что нудисты – это те, кто любят позагорать до красивого бронзового загара.

Я читала, что нудизм помогает избавиться от комплексов. Что вы об этом думаете?

Да, безусловно. Наша культура приучает, что тело должно быть идеальным, а если оно не такое – мы должны его скрывать. Нудистские пляжи помогают принять свою не идеальность, ведь никто не идеален и не нужно этого стесняться.

И, кстати, на самом деле, ощущение того, что на пляже за вами кто-то постоянно наблюдает, считаю ошибочным. Здесь все просто отдыхают, общаются с друзьями, попивают пивко. А чтобы рассматривать голые тела людей, причем именно те тела, которые нравятся конкретному человеку, то есть другие способы.

А вам нудизм помог побороть какие-то комплексы?

Однозначно. Я помню, как в детстве ходила в бассейн, и тогда для меня достаточно большой проблемой было быть в душе голой. Я чувствовала дискомфорт. Такие пляжи помогли просто расслабиться. У каждого из нас есть тело, которое нужно любить и уважать, а не относиться к нему так, словно это что-то не наше и доставляет нам дискомфорт.

Нередко приходиться читать о нудизме, как субкультуре? Вы считаете себя ее частью?

Боюсь, что нет. Для меня – это не субкультура, а, наверное, чуть ли не единственный способ побыть на пляже. На общественных пляжах мне дискомфортно, там всегда много людей. А вот нудистские пляжи, чаще всего, достаточно просторные, плюс, повторюсь, там принято сохранять дистанцию.

Вы открыто говорите о том, что посещаете нудистские пляжи. Приходилось ли вам сталкиваться с осуждением со стороны знакомых, мол, там одни извращенцы. Если да, то что вы говорите таким людям?

Лично мне никто такого не говорил. Но есть знакомые, которые говорят: «Мне не комфортно, я не пойду». А вот у моей подруги был случай пару лет назад, когда она немножко не дошла до нудистского пляжа, разделась загорать, и ей какая-то женщина заявила, либо трусы надень, либо крестик сними.

А что насчет еще одного аргумента противников нудизма, мол, такие солнечные ванны крайне небезопасны, купальник же закрывает и, соответственно, защищает самые деликатные части тела.

Такое когда-то мама мне говорила. На самом деле, нужно защищать всю кожу от прямых солнечных лучей, не нужно выходить с одиннадцати до трех часов дня под палящее солнце, потому что риск заработать рак кожи увеличивается. И пользоваться нормальными средствами защиты от солнца, вот и все.

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Как показывает практика, даже не все натуристы готовы делиться своим опытом и, тем более, локациями своих место отдыха. Поэтому, существует большая вероятность, что кроме перечисленных выше мест, нудистских пляжей в Украине намного больше. А какой пляж выбирать – для натуристов или городской, для любителей традиционного отдыха – право каждого.

УНИАН