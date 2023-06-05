Мужчина вынес его не берег в руках.

В Киевской области мужчина выловил в озере боеприпас к ручному противотанковому гранатомету.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в своем Telegram-канале. Он обнародовал соответствующий снимок и напомнил о том, что нельзя трогать неизвестные предметы и неразорвавшиеся снаряды.

Известно, что у рыбака запутались снасти, поэтому он нащупал на дне озера железный предмет, взял его в руки и вынес на берег.

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Его жена сообщила о находке экстренным службам, на место выехали полицейские Бучанского управления полиции Киевщины и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Взрывоопасные находки в Украине: последние новости

По данным Министерства обороны, сейчас необходимо обследовать на предмет заминирования более 170 тысяч квадратных километров территорий, из которых 14 тысяч - морские акватории.

На днях в Херсонской области двое мальчиков пострадали от взрыва, когда играли на детской площадке.

Спасатели рассказывали, что российские захватчики перед отступлением минируют не только критическую инфраструктуру, но и предметы в жилых домах.

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