"Ужасное зрелище": всплыли жуткие подробности гибели на воде супружеской пары в Одесской области

Женщина умерла в больнице, а тело мужчины нашли через несколько дней.

В Одесской области в селе Лиманка Татарбунарского района утонула супружеская пара. Женщину пытались спасти, но она умерла в больнице, а тело мужчины нашли позже.

Об этом очевидцы рассказали в Facebook. По их словам, в день трагедии было ветрено, а сами супруги не выпивали.

По словам очевидца Алексея Левченко, женщина отдыхала вместе с большой компанией.

Он рассказал, что забрал своих детей из воды и обратил внимание на компанию девушки, которая начала странно себя вести.

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"Самый старший из них (по виду дедушка), начал махать руками, бегая по пляжу. Когда я присмотрелся, то увидел ту незнакомку в окружении двоих мужчин в воде. Как оказалось позже, один из них был ее муж, второй — кум. Они удалялись от берега. Ситуация разворачивалась очень быстро. Буквально сразу из поля зрения исчез один из мужчин, после — девушка. Третий на спине плыл к берегу. Через некоторое время тело девушки стало видно и казалось, что она тоже плывет на спине. Но впоследствии стало ясно, что волна несет ее тело. Далее был шок, кто-то кричал, кто-то плакал, кто-то просто не понимал, как это могло произойти", — рассказал мужчина и добавил, что на помощь пришел парень, отдыхавший рядом, и медработники.

Он отметил, что совсем незнакомый парень, физически очень крепкий, в течение двух часов делал массаж сердца и искусственное дыхание женщине.

"Упуская все подробности, сколько и чего было сделано и что следовало изо рта и носа, это действительно ужасное зрелище. Мы со старшим сыном все это время принимали участие и выполняли все указания мужчины — медработника", — добавил Левченко.

Он рассказал, что "скорая" ехала очень долго, а приехавший на вызов врач якобы не мог долго ничего подключить в машине.

Но спасти женщину не удалось. Как сообщили ТСН.ua в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, она скончалась в больнице.

Тело мужчины 6 августа нашли спасатели. По факту гибели людей открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 УК (умышленное убийство).

Ранее в курортном поселке Затока Одесской области на воде погиб отдыхающий. 42-летний мужчина получил смертельные травмы, столкнувшись на резиновом плавсредстве с водным скутером.

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