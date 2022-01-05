Должностное лицо одного из отделений воспользовалась тем, что имела доступ к кредитным картам клиентов банка.

Бывшей замдиректора одного из отделений АО КБ "ПриватБанк" в Николаевской области сообщили о подозрении в присвоении средств клиентки банка.

Об этом сообщает пресс-служба Первомайской окружной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве прокуроров Первомайской окружной прокуратуры бывшей заместительницы директора одного из отделений АО КБ "ПриватБанк" сообщено о подозрении по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 и ч. 3 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина была должностным лицом банковского учреждения и имела доступ к кредитным картам клиентов банка, а также право доступа и изменения электронной информации по кредитным карточкам. Она воспользовалась этим и украла у клиентки банка 18,5 тыс. гривень.

Расследование еще продолжается.

Как сообщал УНИАН, у клиента "Привата" внезапно сняли деньги с карты - ответ банка его разочаровал.

А еще одной клиентке банк заблокировал "Приват24" и дал странное объяснение.

Вас также могут заинтересовать новости: