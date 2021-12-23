О такой проблеме заявили клиенты из двух разных городов Украины.

Сразу два клиента "ПриватБанка" пожаловались на неприятную ситуацию. Они получили в кассе доллары, однако теперь эту валюту нигде не принимают. Первый инцидент произошел в Харькове, а второй - в Киеве.

Своими жалобами на "Приват" клиенты поделились на сайте "Минфин".

Первый мужчина рассказал, что сомнительные доллары он получил в харьковском отделении банка на улице Богдана Хмельницкого. У него был депозит в "Привате", однако его срок заканчивался. Мужчина решил обналичить сбережения, часть денег он хотел забрать, а часть - снова положить на счет. Но когда клиент банка получил деньги, его ждал неприятный сюрприз.

"Но в кассе их у меня не взяли, потому что они светятся в ультрафиолете. Как интересно, это же те же деньги, которые мне выдали в кассе того же банка. Я иду в отделение, где мне их выдали, там говорят, "звоните на горячую линию и составляйте заявку на просмотр камер видеонаблюдения". Звоню на горячую линию, а там говорят, что невозможно увидеть номера купюр по камерам, единственное, что возможно: взять купюры на экспертизу, которая длиться месяц и по её итогу принять решение о платежеспособности долларов", - написал возмущенный клиент.

Теперь мужчина оказался в безвыходной ситуации. Купюры могут признать не совсем платежеспособными или же полностью неплатежеспособными. В первом варианте он потеряет часть денег, так как валюту примут только по сниженному курсу. А во втором - эти доллары нигде не примут и он потеряет свои сбережения, а это 300 долларов (более 8 тысяч гривень).

В банке ответили, однако такой ответ едва ли понравится клиенту. Представители "Привата" процитировали правила компании, согласно которым люди должны проверять все деньги, не отходя от кассы.

Второй клиент рассказал, что он ему выдали его долларовый депозит "меченными" купюрами, которые затем оказались принимать в пяти обменных пунктах. 21 декабря он получил деньги (500 долларов - более 13 тысяч гривень) в одном из отделений "Привата" в Киеве.

Читайте также"Деньги я уже не верну": клиент "ПриватБанка" больше месяца не может получить новую карту"На следующий день 22.04.2021 с этим вопросом вернулись в указанное отделение, где категорически отказались принять обратно валюту, хотя там она была выдана днём ранее. Сложилась проблема, куда деть 500 долларов. Деньги так и не приняли ни в одном банке", - написал клиент.

На его жалобу в "Привате" пока что не ответили. Однако в комментариях пользователи пишут, что мужчине крупно неповезло, так как в банке подобные инциденты уже становятся "системными".

Ранее УНИАН уже сообщал, что клиентка "Привата" пожаловалась на работу терминала, но банк ничего не возместил. "Деньги списались, на счет не зашли", - рассказала возмущенная женщина.

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