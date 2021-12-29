Средства на карту так и не вернули.

Очередной клиент "ПриватБанка" возмутился уровнем сервиса, обвинив финучреждение в неожиданном снятии денег с карты.

Об этом идет речь в его отзыве на сайте "Минфин".

"Являюсь клиентом много лет, владелец зарплатой карты. Несколько недель назад, находясь дома, получил уведомление через "Приват 24" о подтверждении предавторизации на 284 гривни. Удивился, так как ничего не оплачивал и не заказывал через интернет более нескольких недель. На всякий случай проверил не потерял ли карту. Последняя оказалась на месте. Деньги списали на следующий день", - пишет клиент.

По его словам, при обращении в службу поддержки банка там посоветовали перевыпустить карту и написать заявление на возврат средств. Впоследствии было получено следующее сообщение:

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"Эта операция осуществлена в сети другого банка, но мы сделаем все, чтобы ваша заявка была рассмотрена положительно. Для этого мы сейчас формируем необходимый пакет документов для передачи в международную платежную систему. По заявке на возврат средств провести претензионную работу невозможно, данные по транзакции противоречат комментариям к поданной заявке".

"Потеря конечно не такая существенная, я о 284 гривнях, однако отношение к клиенту… Слов нет", - добавил клиент.

Ему удалось выяснить по реквизитам, что с карты снял деньги одесский агромагазин.

"Карту конечно же перевыпустил, подумываю как бы перейти в другой банк, т.к. "Приват", просто поставлю многоточие… Желаю что б украденные у меня деньги сделали вас хоть немного счастливее", - резюмировал он.

В ответ представитель банка пообещал уточнить данные в личных сообщениях, чтобы потом установить детали ситуации.

Другой пользователь в комментариях написал, что банк в подобных ситуациях всегда пишет, что делает все возможное, однако возврат средств не производит.

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