Представитель банка на инцидент отреагировал и пообещал разобраться в нем.

Клиентка "ПриватБанка" заявила, что ей заблокировали аккаунт в системе "Приват24" за попытку перевести деньги на карту другого банка.

Об этом она написала в отзыве на сайте "Минфин" накануне вечером.

По словам клиентки, при попытке перевода средств банк потребовал подтверждение операции по телефону "горячей линии".

"Оператор устроила допрос, заставляла озвучить все мои контактные данные, причину перевода денег в другой банк. Ответив на все вопросы, кроме места работы при регистрации карты (потому что это было давно), оператор просто заблокировала мой аккаунт и номер телефона, т.к. "данные не совпадают". При этом переводы на карту "Привата" проводятся без всяких подтверждений", - написала она, добавив, что восстанавливать аккаунт в банке отказываются.

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Представитель "Привата" в ответ написал, что банк делает все возможное, чтобы не дать шансов мошенникам завладеть средствами клиентов.

"При осуществлении рисковых операций может потребоваться дополнительное подтверждение, которое позволит нам убедиться, что операцию проводит именно держатель карты по своей инициативе, а не по указанию третьих лиц. Специалист поддержки при подтверждении платежа не имеет целью создать неудобства задавая вопрос, данная процедура призвана идентифицировать вас, как владельца карты и предотвратить возможное мошенничество", - написал сотрудник банка и заверил, что его коллеги проверят корректность предоставленной консультации, после чего клиенткой.

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