На трассе Львов – Самбор – Ужгород водитель автомобиля Volkswagen Jetta сбил 49-летнего военнослужащего. Мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.
Как сообщили в Нацполиции Львовской области, авария произошла вблизи города Новый Калинов в Самборском районе.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Фольксваген Джета", житель Львовского района в возрасте 49 лет, совершил наезд на пешехода, своего ровесника, жителя района. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
По информации LMN погибшим оказался военнослужащий 12-й отдельной бригады армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко, которая базируется в Новом Калинове.
По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.
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