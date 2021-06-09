В результате падения с высоты медики констатировали повреждение внутренних органов.

18-летний студент в Ривне упал с четвертого этажа общежития и разбился.

Об этом говорится в сюжете Сегодня.

Как узнали журналисты, парень вместе с друзьями громко слушал музыку в помещении, на что отреагировала вахтерша. Чтобы избежать с ней встречи, студент вылез на дымоход общежития и пытался спрятаться за окном.

Металлическая ступенька не выдержала веса студента – он сорвался на глазах у ровесников. Очевидцы немедленно вызвали бригаду "скорой", но было поздно – от полученных травм юноша скончался.

Читайте такжеБросил гранату в людей: взрыв в Харькове попал на видеоВ результате падения с высоты медики констатировали повреждение внутренних органов.

По словам студентов, погибший боялся вахтеров, поскольку те угрожали ему выселением из-за неуплаты за проживание в общежитии. Известно, что у него есть родной брат, который живет в Киеве, и отец, хотя с последним юноша не общался.

Ночной инцидент руководство общежития не комментирует. Утверждают, что парень хотя и жил у них, но учился в другом колледже. Платил ли он за комнату и мог ли из-за угроз выселением скрываться ночью за окном – там не уточнили.

Полиция расследует гибель студента как несчастный случай.

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Автор: Яна Ставская