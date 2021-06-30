Водитель произвел выстрел из неизвестного оружия, попав мужчине в лицо.

На Львовщине задержан водитель Toyota Camry, который во время конфликта на дороге ранил из оружия пассажира другого автомобиля.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, на оперативную линию «102» поступила информация от медиков о том, что к ним за помощью обратился 37-летний житель одного из сел Золочевского района.

«Врачи диагностировали у пациента ранение лица - левой щеки», - говорится в сообщении.

По словам потерпевшего, около 21:00 у водителя автомобиля Hyundai Santa Fe, пассажиром которого он был, возник конфликт с водителем автомобиля Toyota Camry, во время которого тот выстрелил из неизвестного оружия, попав ему в лицо.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 44-летний житель города Броды. В тот же день полицейские задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

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Автор: Светлана Макринская