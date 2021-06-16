Злоумышленнику не понравилось, что у человека неопрятный вид, и он нанес ему семь ножевых ранений.

В Одессе задержали мужчину, который изрезал ножом прохожего из-за его внешности.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось в частном секторе Киевского района города.

Установлено, что злоумышленник пребывал в состоянии алкогольного опьянения, когда на улице он увидел прохожего, у которого была неопрятная внешность. Подозреваемому не понравился неопрятный вид незнакомца, из-за этого он придрался к человеку. Затем мужчина достал нож и напал на него.

Потерпевший получил семь ранений, но сумел убежать от злоумышленника на соседнюю улицу и попросить помощи у прохожих. Люди вызвали скорую помощь, медики доставили 43-летнего одессита в больницу и сообщили о происшествии в полицию.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого - 31-летнего местного жителя.

Нож у мужчины изъяли, его действия квалифицировали как покушение на умышленное убийство - ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая