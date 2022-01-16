После трагедии дом временно оставили без газоснабжения.

В селе Розвадов Стрыйского района Львовской области в одном из частных жилых домов нашли мертвыми двух местных жителей.

Трагедия произошла в доме, который находится на ул. Железнодорожной, возможная причина гибели людей – отравление угарным газом, говорится на странице в Facebook Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

По его данным, одна жертва 1958 года рождения, а другая – 1965-го.

"...в частном жилом здании по ул. Железнодорожная, отравились угарным газом местные жители... – смерть до приезда бригады скорой медицинской помощи", – отметили в ведомстве.

В дом, в котором произошла трагедия, временно прекратили подавать газ.

Читайте такжеНа Харьковщине три человека отравились угарным газом в собственном домеНапомним, в начале декабря 2021 года стало известно, что в Шевченковском районе Киева в частном доме нашли мертвыми мужчину и женщину, 1974 и 1982 г. р. Возможная причина смерти супругов – отравление угарным газом от включенной горелки.

Справка УНИАН. Угарный газ легче воздуха, не имеет запаха и цвета и ядовит. Этот газ может убить человека за несколько минут.

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