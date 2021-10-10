Водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

Во Львовской области недалеко от села Кизлов на трассе М-06 Киев-Чоп произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.

Об этом сообщает "Эспрессо".

Отмечается, что по словам свидетелей, 10 октября водитель Peugeot 5008, двигавшийся в направлении Львова, не справился с управлением в повороте и автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту Львов - Бортков.

Читайте такжеВозле Львова произошло масштабное ДТП: один человек погиб (фото)В результате столкновения четырех пассажиров автобуса госпитализировали, а остальным оказывали помощь на месте. Водитель Peugeot серьезных травм не получил. Его забрали на медэкспертизу.

На месте работали спасатели ГСЧС и полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы, которая и должна установить все обстоятельства ДТП.

Стоит отметить, что это уже не первое крупное ДТП за последние дни. Как сообщал УНИАН, 9 октября на трассе Киев-Одесса столкнулись грузовик и маршрутка. В результате аварии погибли два человека, еще шестеро попали в больницу.

Автор: Тамара Отовская