По предварительной информации, двое пассажиров погибли, еще шестеро получили травмы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной ДТП на трассе Киев-Одесса. Там в результате столкновения грузовика и маршрутки погибли два человека, еще шестеро - пострадали.

Об этом поздно вечером в субботу, 9 октября, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

ДТП произошло на 455 км автодороги вблизи села Холодная Балка.

"45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, допустил столкновение с рейсовым автобусом, который был впереди него. Предварительно известно, что в результате аварии два пассажира маршрутки погибли, еще шестеро, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших забрала "скорая", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений о случившемся в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и о задержании водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Проезд на участке трассы затруднен.

По информации местных Telegram-каналов, в аварию попала маршрутка №51 "Одесса - Холодная Балка". Погибшие - мужчина и женщина 35-40 лет. Одна молодая девушка потеряла пальцы на ноге, у еще одной молодой девушки - перелом таза.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Броварском проспекте произошло серьезное ДТП с маршрутным автобусом и легковым авто. На видео с видеорегистратора видно, что авто ударило маршрутку сзади на скорости. От удара автобус отлетел в сторону, врезался в опору рекламного щита и перевернулся прямо перед еще одним легковым авто.

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Автор: Катерина Комолова