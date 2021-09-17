На Луганщине полиция проверяет сообщения о массовом минировании объектов промышленности, автозаправочных станций и супермаркетов. Анонимная информация поступила к правоохранителям сегодня, 17 сентября, в 11:42.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области.
Неизвестные сообщили о минировании в Северодонецке и Старобельске.
"Немедленно развернута работа ситуационного центра, который возглавляет начальник полиции области. Личный состав ГУНП Северодонецкой и Старобельской полиции поднят по тревоге, мобильные экипажи, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и бойцы спецподразделений вместе с сотрудниками ГСЧС, СБУ и других силовых ведомств отрабатывают все объекты", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что сейчас часть объектов уже отработана, опасных предметов не обнаружено.
Читайте также"Харакири" кухонным ножом: под Черкассами мужчина порезал себя посреди улицыВ сообществе города Северодонецк в Instagram опубликовано анонимное письмо с угрозами взорвать хранилища "Азота", а также несколько супермаркетов и АЗС "Параллель". Кроме того, речь идет о заминировании части ГСЧС в Старобельске.
Неизвестные якобы требуют освободить из СИЗО представителей националистического движения.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на Луганщине почти месяц безуспешно ищут маньяка. "Настоящий зверь" убил двух человек и хитро убегает от полиции.
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