Полиция нашла в мобильном телефоне женщины "доказательную базу" причастности к распространению запрещенного контента.

В городе Лисичанск Луганской области полиция уличила женщину в изготовлении порнографии.

Как сообщается на сайте областной полиции, 42-летняя женщина знакомилась с мужчинами в сети, а затем за деньги распространяла в Viber личные порнографические фото.

Полиция провела обыск в доме женщины, в мобильном телефоне хозяйки обнаружили доказательную базу причастности к распространению запрещенного контента.

Данный факт внесен в ЕРДР по ст. 301 "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов" УК Украины. Женщине грозит штраф или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Ранее ученые выяснили, вызывает ли у мужчин просмотр порно проблемы с эрекцией.

Команда нейробиологов пригласила для исследования 211 мужчин-геев. Ориентация, по мнению ученых, никак не влияло на результаты эксперимента: сексуальные особенности этой группы слабо изучены, но половые органы у гомосексуалов функционируют так же, как и у гетеросексуалов.

Специалисты пришли к выводу, что порнография не является причиной развития нарушений эрекции.

Автор: Дмитрий Захаров