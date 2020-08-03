На столичном Крещатике утром горела машина: полиция задержала поджигателя (фото, видео)
По факту поджога автомобиля в центре Киева открыто уголовное производство.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня утром на Крещатике патрульные полицейские обнаружили, что горит автомобиль. На место выехали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.
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Работники ГСЧС потушили огонь, а полицейские задержали поджигателя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 39-летний житель Бориспольского района Киевской области.
Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.
За фактом підпалу автівки у центрі столиці слідчі розпочали кримінальне провадження На місці правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив шини на транспортному засобі. Із затриманим спілкуються слідчі. Сьогодні вранці на вулиці Хрещатик патрульні поліцейські виявили, що горить автівка. На місце події виїхали пожежники та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Працівники ДСНС загасили автомобіль, а поліцейські затримали чоловіка. Правоохоронці встановили, що палій взяв каністру із невідомою запальною сумішшю, облив ним машину й підпалив її. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 39-річний мешканець Бориспільського району. Слідчі провели огляд місця події та вилучили каністри з легкозаймистою речовиною та автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу. За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення. Встановлюються обставини події та мотиви вчинку. Відділ комунікації поліції КиєваОпубліковано Киев Оперативный Неділя, 2 серпня 2020 р.
Как сообщал УНИАН, на днях в районе проведения Операция объединенных сил гвардейцы задержали мужчину при попытке поджога соломы.
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