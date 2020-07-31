В районе ООС мужчина пытался поджечь поле

Мужчина с помощью спичек на разных участках поля осуществлял поджог соломы.

В районе проведения Операция объединенных сил гвардейцы задержали мужчину при попытке поджога соломы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины в Facebook.

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Отмечается, что бойцы Батальона имени генерала Кульчицкого во время патрулирования на взводном опорном пункте одной из полевых дорог заметили автомобиль. Неподалеку находился неизвестный мужчина и с помощью спичек на разных участках поля осуществлял поджог соломы.

Гвардейцы оперативно задержали мужчину, тем самым предотвратив возможный пожар. Военнослужащие сразу вызвали наряд полиции. Сейчас по этому факту проводятся следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 6 июля вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верхового 20 га. 7 июля пожар был локализован. В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) пожар распространился на с. Смоляниновое Новоайдарского района.

Президент Владимир Зеленский 8 июля утром заявил о пяти жертвах лесных пожаров в Новоайдарском районе на Луганщине.

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