На Кировоградщине сломался подъемник в шахте: шестеро пострадавших

Работники полиции расследуют обстоятельства происшествия.

В Кировоградской области сломался подъемник в шахте, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области.

Сообщение о сбое в системе подъемного механизма лифтового оборудования на одной из шахт поступило в полицию сегодня, 29 мая, около 7:30.

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По информации руководства предприятия, рабочая смена, которая поднималась из штольни и находилась внутри кабины подъемника, не смогла выбраться на поверхность.

Спасатели помогли людям подняться на поверхность. В результате происшествия телесные повреждения получили шестеро граждан, которых скорая медицинская помощь доставила в лечебное учреждение. Состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области сегодня ночью во время спуска в шахту, которая не эксплуатируется, погибли двое местных блогеров-экстремалов.

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