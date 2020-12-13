Еще один пострадавший в больнице.

В результате ДТП на автодороге Киев-Знаменка в Обуховском районе Киевской области погиб мужчина и 14-летний подросток.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.

Читайте такжеВ Днепре кран упал на бетономешалку с водителем в салоне (фото)"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ". В результате столкновения 46-летний водитель авто "ВАЗ" погиб на месте происшествия, а его 14-летний пассажир - в карете скорой медицинской помощи", - сообщили в полиции.

Также травмы получил 47-летний водитель "Renault". Его госпитализировали.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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Автор: Татьяна Поляковская